ガールズグループ・ME:IのMIUが、4日放送の日本テレビ系『踊る！さんま御殿!!』2時間スペシャルに出演。過去にやっていた過酷なダイエットを明かした。【写真】可愛すぎる⋯！息の合ったパフォーマンスを披露したME：IMIUは、韓国でデビューに向けた準備をしていた頃について「（韓国話は）ダイエットが厳しくて」と切り出し、「当時は、ダイエットが本業なんじゃないかというくらいダイエット、ダイエットで切羽詰まって