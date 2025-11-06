タレントIMALU（36）が4日深夜放送の日本テレビ系「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜午後11時59分）に出演。自身の婚姻状況について言及した。今放送のテーマは「事実婚」。番組では「事実婚」をしていると紹介された。IMALUは「（奄美大島で）パートナーと一緒に住んでるんですけど。8年一緒にいるんですよ。で、一緒にも住んでいるから、何か名前をつけるとしたら、事実婚になるのかな、ぐらい」との自己認識を明かした。その上