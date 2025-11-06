家計簿アプリを入れても、お金が貯まらないのはなぜか。消費経済ジャーナリストの松崎のり子さんは「支出を記録するだけではお金は貯まらない。課金が無駄になるだけだ。お金が貯まる人は、“自分のムダ遣いのパターン”を知っている。5つの家計簿術があるので、自分に合った方法を一つ試してほしい」という――。写真＝iStock.com／kazuma seki※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／kazuma seki■「家計簿をつけても貯まらな