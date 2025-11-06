トランプ大統領は、西アフリカのナイジェリアで多数のキリスト教徒が殺害されているとして、アメリカが軍事介入する可能性を示唆した。ナイジェリアで何が起こっているのか、そして、トランプの警告の背後には何があるのか。【前編記事】『トランプをブチギレさせた「ナイジェリア」で何が起こっているのか…軍事介入も秒読みへ』よりつづく。アメリカとは「キリスト教」であるいずれかの国で、宗教対立から、キリスト教徒ではなく