●最高気温は20度を超えるところが多く、日中は上着いらずの暖かさに●週末の9日(日)は広くぐずついた空模様●台風26号発生。来週にかけて南西諸島方面に影響を及ぼす可能性も＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 気圧の谷による少々厚い雲が四国や本州の太平洋側に広がっていますが、県内はこの時間概ね晴れています。このあとも大陸方面まで広がる大きな晴れのエリアの中に、県内は入り続ける予想です。 日ざしもしっかり届いて、この先