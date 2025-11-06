カナダ中央銀行の外観＝5月8日、オタワ（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】米ブルームバーグ通信は5日、カナダ銀行（中央銀行）が職員の約1割を削減する計画だと報じた。カーニー首相が進める政府支出の抑制方針に対応するもので、中央銀行もコスト削減を迫られている。報道によると、削減の対象は約225人。今後数カ月かけて人員整理を行い、来年6月までに完了する見通し。これまで新規採用の抑制などで経費削減を図ってき