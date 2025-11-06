いま、日本の造船業界に投資家たちが熱視線を注いでいる。きっかけは、業界団体による3500億円の設備投資の表明だ。10月23日の自民党の関連会議で団体トップがその詳細を説明すると報じられるや、造船関連株は軒並み急騰した。例えば、内海造船の10月29日の株価は1万8450円（以下、いずれも終値）で、22日の1万910円から約1.7倍も上昇している。船舶用エンジンを製造する赤阪鐵工所の株価も同期間で3455円から5540円と約1.6倍の急