学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！「火サス」はなんの略語？「火サス」はなんの略か知っていますか？ヒントは、日本テレビ系列で放映されていたあるテレビ番組枠のことです。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「火曜サスペンス劇場」を略した言葉でした