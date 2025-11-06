この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。特に、かわいい動物にまつわるエピソードを集めました。元気がないときも思わず笑顔になれるような癒やしのエピソードをどうぞごらんください。 新品なのに…愛犬家が投稿した「ストッキング」の悲劇に2.5万いいね ご紹介するのはポメのピカルディ(@pomepomePicardy)さんの犬好きなら共感しそうな投稿です。朝におろしたばかりのストッキングを愛犬のピカル