あっという間に師走の足音が聞こえてきました。忘年会にクリスマス、新年の準備……と慌ただしい季節ですが、そんな中でも気にかけたいのが、2025年の「控除枠」。ふるさと納税、NISA、そして生命保険料控除――どれも節税につながるありがたい制度ですが、それぞれに毎年の上限額があり、余ったからといって翌年に持ち越すことはできません。そこで今回は、2025年の控除枠を無駄なく使い切りたい！という人に向けて、いつまでに何