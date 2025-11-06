TPOに完璧に合わせた服「佳子さまのファッションは、さまざまな意味ですばらしいと思います。まず、出席するイベントや行事にぴったりと寄り添うような服装やアイテムをいつも選んでおられる。そのファッションからはさまざまな思いやメッセージを読み取ることができます。しかも、そのようにしてファッションに思いを込めつつも、メッセージだけに偏重することなく、見た目にも美しく、洗練された装いを実現していらっしゃいます