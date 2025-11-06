阪神の２年ぶりリーグ制覇までの軌跡を追ったドキュメンタリー映画「阪神タイガースＴＨＥＯＦＦＩＣＩＡＬＭＯＶＩＥ２０２５−栄光の虎道（こどう）−」が１１月１４日に全国公開される中、藤川監督や選手以外の出演者について新たにリリースされた。登場するのは、阪神前監督の岡田彰布オーナー付顧問と掛布雅之氏、金本知憲氏、矢野燿大氏のレジェンドＯＢ４人となる。また、熱狂的虎党の俳優としても知られる佐藤