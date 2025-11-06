ＮＨＫＥテレ「おかあさんといっしょ」で体操のおにいさんを務めた佐藤弘道が４日、自身のインスタグラムを更新。初孫の誕生を報告した。佐藤は「本日は皆様に大切なご報告があります。私、佐藤弘道は・・・私、佐藤弘道は・・・ふふふ・・・『おじいちゃん』になりましたぁ〜」とつづり、赤ちゃんを抱き、幸せな笑顔を浮かべる姿を公開した。つづけて「長男夫婦に神様から大切な大切な授かりものが届きました♡