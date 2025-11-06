TBSの吉村恵里子アナウンサー（26）が6日、レギュラー出演する同局「THE TIME，」（月〜金曜前5・20）を欠席した。番組前半、「脳シャキクイズ」のコーナー途中、メインキャスターを務める同局、安住紳一郎アナウンサーが「吉村アナウンサーは今日は体調不良のためお休みです」と吉村アナの休演を報告した。吉村アナは「THE TIME'」「THE TIME,」の木曜日、金曜日の進行キャスターを務めている。「THE TIME'」についても、