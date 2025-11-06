俳優の沢村一樹が２日、自身のインスタグラムを更新。豪華メンバーでゴルフを楽しんだことを明かした。沢村は「全員白着てます・笑！」と、ゴルフ場での写真をアップ。俳優・反町隆史、山崎育三郎とともに、笑顔で写った豪華スリーショットを公開した。この投稿にファンからは「イケメンメンバー過ぎて眩しい」「偏差値高すぎます」「専用カート！すごい」「キャディーさんいいなぁ」などの反応が寄せられていた。