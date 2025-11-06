【ニューヨーク共同】5日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は3営業日ぶりに反発し、前日比225.76ドル高の4万7311.00ドルで取引を終えた。朝方発表された米雇用関連指標などが堅調だったことで、投資家心理が改善。買い注文が優勢となった。米サプライ管理協会（ISM）が発表した10月の非製造業景況調査で、総合景況指数が市場予想を上回ったことも好材料視された。ハイテク株主体のナスダック総合指数も反発し、151