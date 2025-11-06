バンカーショットが苦手な人に向けて、市川里菜コーチがレッスン！「簡単なアレンジだけで脱出できる」というが、その方法は？ 刃から入れない！サラッと砂を薄くとる 勇気をもって振り切ることが大切です 打ち方は、ヘッドを上から鋭角に入れて、刃をボールの下に潜り込ませるのではありません。こういう意識をもっていたら、すぐに改めましょう。ヘッドはボールの手前に入れたら、砂