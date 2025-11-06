秋の終わりから急に訪れる冬の寒さ。そんな季節の変わり目にぴったりなのが、KEYUCAの「H 保湿Uネック発熱綿混あたたかインナー8分袖」です。保湿と発熱のダブル機能を備えたインナーは、薄手でもしっかり暖かく、動きやすい設計で快適な着心地を実現。家事や通勤、子育てなど、どんな日常シーンにも寄り添う一枚です。短い秋を過ぎたら、早めの“インナー衣替え”を始めてみませんか？ 保湿×発熱素材で