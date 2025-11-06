「関西人にとって551は、ちょっとしたお土産というよりは『何にも作りたくない日の救世主』に近いです」【写真】豚まん以外に人気のメニューは……関西を代表する食の名物について大阪市内在住のcellさん（@irodorist_m）がXに投稿。たちまち賛同の声が寄せられています。551とは、大阪土産として人気、株式会社 蓬莱（本社：大阪市浪速区）による「551蓬莱」のこと。関西エリアの主要な駅や百貨店、商業施設、空港やサービスエリ