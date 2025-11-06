小学4年生の子どもを2人で生活しているシングルマザーのAさん（30代）は、持病の悪化が原因で生活保護を受けています。可能な限り仕事をしつつ節制することで何とか生活していましたが、家計は常にギリギリの状態です。【写真】「将来パリコレに出る！」夢を笑われた唐揚げ屋さんの女の子の12年後そんな中、Aさんは2025年10月から2年間、生活保護のうち食費や光熱費などを補う「生活扶助」に対し、月500円の特例加算が実施される