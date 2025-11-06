＜TOTOジャパンクラシック事前情報◇5日◇瀬田ゴルフコース北コース（滋賀県）◇6616ヤード・パー72＞米ツアー参戦3年目の勝みなみがゴルフの最初にして、ただ一人の師匠でもある母方の祖父・市来龍作さんに粋なプレゼントを贈ったことを明かした。【写真】すっかりオトナの女性勝みなみさんがドレスアップ「最終戦に出られたらフロリダに連れていこうと決めていたんです。3年目でようやく実現できました」。米フロリダ州ティ