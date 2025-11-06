米ニューヨーク中心部にあるニューヨーク・タイムズの本社＝2023年【ニューヨーク共同】米新聞大手ニューヨーク・タイムズ（NYT）は5日、デジタルの有料購読者数が9月末時点で1176万人となり、6月末時点から46万人増えたと発表した。デジタルと紙媒体を合わせた総有料購読者数は計1233万人だった。2025年7〜9月期決算は、売上高が前年同期比9.5％増の7億82万ドル（約1080億円）、純利益は27.3％増の8164万ドル。値上げなどによ