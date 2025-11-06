大リーグのロサンゼルス・ドジャースに所属するトミー・エドマン選手の妻のエドマン・クリスティンさんが2025年11月3日、自身のインスタグラムを更新。ワールドシリーズ制覇後のグラウンドでの夫婦ショットを披露した。「Back to back CHAMPS」ドジャースは日本時間2日、カナダ・トロントで行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第7戦を5-4で制し、ワールドシリーズ2連覇を達成した。クリスティンさんは、「Back to back CHA