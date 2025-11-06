今季まで巨人に１０年間所属した重信慎之介外野手（３２）が６日に自身のインスタグラムを更新し、現役引退を報告した。「上手くいかない事がほとんどでしたが、嬉しいことも悔しいことも沢山経験させていただきました。そのすべてが自分の財産であり、かけがえのない時間です」と振り返り、感謝の気持ちをつづった。「この度、現役を引退することを決断しました」と書き出し「１０年前、夢と覚悟を胸にこの世界に飛び込み、毎