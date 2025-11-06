アメリカ国防総省は5日、核弾頭を搭載できるICBM（大陸間弾道ミサイル）の発射実験を行ったと発表しました。国防総省によりますと、発射が行われたのはカリフォルニア州のバンデンバーグ宇宙軍基地で、使用されたのは核弾頭を搭載できる「ミニットマン3」です。今回の実験では、核弾頭を積まない状態で発射し、約6400km離れたマーシャル諸島のクェゼリン環礁付近まで飛行したということです。同様の実験は2025年2月と5月にも行われ