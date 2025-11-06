自民党の小泉進次郎防衛相が6日までにX（旧ツイッター）を更新。「箱わな」の設置など、秋田県で5日に始まった陸上自衛隊によるクマ対策支援の様子を報告した。小泉氏は、戦闘白色覆いをかけた鉄帽、戦闘肘膝当て、防弾チョッキなどを装備した戦闘服姿の隊員たちが。山中で、箱わなを軽トラックから降ろす様子や、秋田駐屯地から1／2tトラック（パジェロ）が出動する様子の写真をアップ。箱わなは1つで軽トラックの荷台いっぱいの