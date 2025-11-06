11月14日に全国公開される、阪神タイガースの軌跡を追ったドキュメンタリー映画『阪神タイガース THE OFFICIALMOVIE 2025 ―栄光の虎道―』の新予告が公開された。 参考：NPB史上最速リーグ優勝を果たした阪神タイガースの軌跡を追う『栄光の虎道』11月14日公開 本作は、2リーグ制となった1950年以降、最速でリーグ優勝を成し遂げた阪神タイガースの軌跡を、試