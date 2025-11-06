「準備した防災リュックが役立たなかった」という声は多い。それは災害の備えをする上で重要な、あるポイントを見落としているからだ。熊本地震を経験した防災収納インストラクターの著者が、命を守り、被災生活を快適に過ごすための準備の仕方を解説する。※本稿は、松永りえ『地震に強い収納のきほん』（扶桑社）の一部を抜粋・編集したものです。忘れないで！「ペット」の防災対策災害時、ペットは同行避難が推奨されます。勘