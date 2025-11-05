Photo: 小暮ひさのり 水素1本で80km！あっ、時速じゃないです。「距離」ね。でも、80kmのロングライドでもしっかりとペダルアシストしてくれる、未来のアシスト自転車がこちら。ジャパンモビリティショー 2025で展示されていた、トヨタ紡織が開発した「水素自転車」です。そんな物騒なものを…とか思うかもしれませんが、原理としては水素EV（FCV＝水素燃料電池車）ほぼ同じ燃料としてセット