千葉県市川市のある判断がネット上で物議を醸した。【映像】ギネス認定された市川市の花火大会（動画あり）8月に千葉県市川市で行われギネス世界記録となった花火の写真に関して、プロカメラマンが市の求めに応じて無償提供した。その後、「プロ写真家の作品を名前入りで掲示するのは宣伝につながりかねない」という市民からのクレームが。市はこの展示を即刻中止にした。しかし