【UEFAチャンピオンズリーグ】PSG 1−2 バイエルン（日本時間11月5日／パルク・デ・プランス）【映像】背後からの蟹ばさみタックルに絶叫バイエルンのFWルイス・ディアスが、後ろから激しいタックルを仕掛けて一発退場。PSGのDFアシュラフ・ハキミを負傷退場に追い込む危険なプレーに、ファンが激怒している。日本時間11月5日のUEFAチャンピオンズリーグのリーグフェーズ第4節で、PSGとバイエルンが対戦。試合はアウェイのバイ