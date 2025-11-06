「アミコ屋上プレイランド」に並ぶパンダ型の乗り物など＝9月、徳島市パンダ型の乗り物に懐かしのゲーム…。JR徳島駅近くの商業ビル屋上にある「アミコ屋上プレイランド」は昭和を感じさせるレトロな雰囲気が魅力だ。かつては全国の百貨店の多くにあった屋上遊園地の一つで、この商業ビルから百貨店が撤退しても継続を望む声を受けて営業し、大人にも人気のスポットになっている。（共同通信＝島田海）「アミコビル」の屋上に