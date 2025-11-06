ガザ北部ガザ市で人質の遺体を探すイスラム組織ハマスの戦闘員ら＝5日（AP＝共同）【エルサレム共同】パレスチナのイスラム組織ハマスは5日、自治区ガザの和平計画「第1段階」の合意に基づき、赤十字を通じて人質1人の遺体をイスラエルに引き渡した。身元が確認されればガザに残る人質遺体は6人になる。イスラエルメディアによると、うち2人はタイ人とタンザニア人。2014年にガザで殺害された男性兵士も含まれる。イスラエルも