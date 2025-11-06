アーティスト、女優のコムアイ（33）が4日深夜放送の日本テレビ系「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜午後11時59分）に出演。事実婚を貫く理由を明かした。「事実婚されてますよねって言われたら、『そうです』って答えますけど、自分たちの本当のスタンスは違って。妻とか夫ではない。恋人同士のつもりなんです」と切り出した。「同棲してるカップルに子供がいる、みたいな。でも籍は入れたくないのは明確にあるかも」とした上で