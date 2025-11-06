オーストラリアで充実した撮影――デビュー25周年、そして写真集の出版おめでとうございます。「ありがとうございます！記念イヤーということで、オーストラリアで撮影してきました。前回の写真集『ａｎｄ ｍｏｒｅ』（講談社）から約2年ぶり、しかも40代に入って初めての撮影だったので、すごく感慨深いです」――どんなコンセプトだったのですか？「テーマは……″今の磯山さやか″です（笑）。ここ数年は毎回、今の年齢だから