5日夜11時半ごろ、大野城市錦町の県道で、通りかかった男性から「車と歩行者の事故で歩行者の女性の意識がないようだ」と警察に通報がありました。警察によりますと成人女性が道路で車にはねられ、意識不明の状態で病院に搬送されたということです。運転していた80代の男性にケガはありませんでした。現場の近くには信号機と横断歩道があり、警察は男性に当時の状況を聞くなどして事故の原因を調べています。