5年ぶりの復帰である。巨人が助っ人左腕ケイ争奪戦に殴り込み…メジャー含む“四つ巴”のマネーゲーム勃発へ巨人は4日、来季の二軍監督に前DeNA野手コーチの石井琢朗氏（55）が就任すると発表した。現役時代は横浜（現DeNA）でマシンガン打線のリードオフマンとして活躍し、通算2432安打、358盗塁をマーク。引退後は2021年まで2年間、巨人の一軍野手総合コーチを務めた。今季は3位に沈み、桑田二軍監督が退団となるなど、コ