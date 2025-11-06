昨季は「勝負の年」、今季は「背水」と言われたが、ならば来季は……。巨人の大補強路線にOB評論家から苦言噴出…昨オフ64億円費やすも不発、懲りずに中日・柳&マエケン狙いプロ7年目のシーズンを終えた中日の根尾昂（25）が4日、契約更改を行い、200万円減の1050万円でサインをした。今季は4試合にリリーフ登板し、勝ち負けなしの防御率7.94。5月20日に2.2イニングを投げ5失点と炎上して二軍落ちすると、以降は一軍から