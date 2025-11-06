ドジャース大谷翔平投手（３１）が２年ぶりに投手復帰し、二刀流で頂点まで駆け上がった今季の足跡を全３回の「連続世界一二刀流新伝説」として振り返る連載。最終回は「二刀流・大谷」の復活と未来。（取材・構成＝安藤宏太、村山みち）ここまで試合を支配できるのか―。大舞台で大谷は二刀流の本領を発揮した。１０月１７日のリーグ優勝決定シリーズ第４戦の本拠地・ブルワーズ戦。投げては７回途中２安打無失点、１