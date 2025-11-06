俳優の佐藤隆太が６日、２年ぶりリーグＶを成し遂げた阪神の軌跡を追ったドキュメンタリー映画「阪神タイガースＴＨＥＯＦＦＩＣＩＡＬＭＯＶＩＥ２０２５―栄光の虎道（こどう）―」（１１月１４日公開）のナレーションを務めることが、東宝より発表された。球団創設９０周年のメモリアルイヤーに手にした栄冠。藤川球児監督の下、２リーグ制史上最速で頂にたどり着いた。本作では舞台裏の映像も交え、戦いの記録を