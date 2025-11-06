“豊漁”で漁獲枠を超えたという理由で、北海道のスルメイカ漁が2026年3月まで、「休漁」となった。長い不漁から約10年ぶりの回復だったが…地元の漁業関係者に戸惑いや憤りが広がっている。「できればイカが安くなって欲しい」鉄板の上で焼かれるスルメイカ。今このスルメイカをめぐって、漁の現場が揺れている。梶谷直史アナウンサー：あぁ良い色に焼けていますね、焦げ目がついています。この香ばしい香り、食欲をそそります。