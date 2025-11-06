【関東など太平洋側で、にわか雨】きょう（木）は日本海側を中心に秋晴れが広がりそうです。しかし、太平洋側のところどころで、にわか雨の可能性があります。折りたたみの傘があると安心なのは、東北南部（福島県周辺）、関東、近畿南部、四国です。日本海側の山陰も念のため空模様の変化に注意をしてください。雨のぱらつくことがあるでしょう。北海道は日中は晴れますが、天気は下り坂で夕方以降は雨の降るところがある見通しで