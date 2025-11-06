読みにくく、何を言っているのかよく分からない――そんな文章に出会ったことはないだろうか？そんな「分かりにくい文章」は、もしかしたら「下手だから」ではなく、“わざと”そう書かれているのかもしれない。なぜ一見して理解し辛い文章が生まれるのか、実例とともに見ていこう。※本稿は、藤沢晃治『「分かりやすい文章」の技術 新装版 読み手を説得する18のテクニック』（講談社）の一部を抜粋・編集したものです。国語的には