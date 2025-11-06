第38回東京国際映画祭クロージングセレモニーが5日、都内で行われ「恒星の向こう側」（中川龍太郎監督）主演の福地桃子（28）と、俳優として出演した映画監督の河〓直美氏（56）が、最優秀女優賞を受賞した。日本人の同賞受賞は、14年「紙の月」（吉田大八監督）の宮沢りえ（52）以来11年ぶり5、6人目。ダブル受賞は、第18回のヘレナ・ボナム・カーター（英国）とジン・ヤーチンさん（中国）以来20年ぶり。福地は、個人初のビッグ