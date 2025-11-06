元巨人の西村健太朗氏（39）が6日までに自身のインスタグラムを更新。第1子が誕生したことを報告した。来季から巨人の3軍投手コーチに就任する西村氏は「ご報告」とし「新しい命が誕生しました」と第1子が誕生したことを報告した。第1子誕生に「小さな手でパパとママの指をしっかり握ってくれた瞬間、言葉にならないほどの感動がありました」とつづった。また「無痛分娩の予定が、急きょ帝王切開に」と明かし「不安な状況