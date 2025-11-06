秋の味覚とチーズの濃厚な香りが重なり合う、心ときめくスイーツがチーズガーデンから登場します。2025年11月19日（水）より、『さつまいもチーズバウム（カット）』と『チーズバウムアソート（プレーン＆さつまいも）』が期間限定で発売。やさしい甘みとしっとり食感が楽しめる秋冬限定フレーバーは、自分へのご褒美にも、大切な人へのプチギフトにもぴったりです&#