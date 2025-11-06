11月3日、愛知県豊橋市で原付の男性がはねられた事故で、飲酒運転だったとみられる男が危険運転致死の疑いで送検されました。豊橋市の会社員・奥幸大容疑者(55)は3日夕方、酒を飲んで軽ワゴン車を運転し、原付バイクに乗った会社員・上田恭裕さん(53)をはねて死亡させた危険運転致死の疑いで、5日に送検されました。奥容疑者は過失運転致傷の疑いで現行犯逮捕されましたが、呼気から基準値を超えるアルコールが検出さ