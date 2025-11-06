キケに声をかけるパヘス PHOTO:Getty Images ワールドシリーズ連覇を果たしたロサンゼルス・ドジャースのメンバーが、米人気トーク番組『ジミー・キンメル・ライブ！』に出演した。 出演したのは、デーブ・ロバーツ監督、ウィル・スミス捕手、タイラー・グラスノー投手、ブレイク・スネル投手、そして"キケ"の愛称で知られるエンリケ・ヘルナンデス内野手。 激闘