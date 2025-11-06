NY株式5日（NY時間16:20）（日本時間06:20） ダウ平均47311.00（+225.76+0.48%） S＆P5006796.29（+24.74+0.37%） ナスダック23499.80（+151.16+0.65%） CME日経平均先物51300（大証終比：+770+1.50%） きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均、ナスダックはとも反発。本日は前日の売りが一服した。この日発表のＡＤＰ雇用統計やＩＳＭ非製造業景気指数が予想を上回る内容となっていたこともサポ&