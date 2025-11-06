第1回【秋田県知事が支援要請も「自衛隊にクマは撃てない」は本当か？1960年代には「害獣の棲み処」に陸海空3自衛隊が“猛攻”をかけた実績も】からの続き──。秋田県の鈴木健太知事は10月28日、防衛省で小泉進次郎防衛相と面会した。秋田県は相次ぐクマの出没と被害に悩まされている。（全3回の第2回）＊＊＊【写真を見る】山道ではぜったいに遭遇したくない…人間と目が合った瞬間のツキノワグマの凍りつくような眼差し